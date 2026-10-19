Milan, che rimpianto Athekame: continua a performare con la maglia del Lione

Zachary Athekame è una cessione che sa di rimpianto. Di enorme rimpianto. La sua stagione al Lione sta superando ogni aspettativa, con un rendimento decisamente superiore alle attese.

Athekame è inarrestabile: gran rimpianto per il Milan?

Zachary Athekame sta incantando in Ligue1: il giocatore svizzero continua a macinare prestazioni da MVP in quel di Lione, con l’Olympique di Fonseca che se lo sta tenendo stretto. E lui si fa ripagare a suon di assist, di cui l’ultimo confezionato nel secondo gol contro il Nizza (decisivo per il 2-1). Nel complesso, lo svizzero ha collezionato 2 gol e 3 assist nel massimo campionato.

Forse il Milan lo ha giudicato troppo presto: nella passata stagione Allegri gli ha dato troppe poche chances e magari con Amorim sarebbe esploso e avrebbe trovato spazio come giocatore complementare a Samu Chukwueze.

I complimenti di Pelegatti: “Sta entusiamando, complimenti”

Non si può non riconoscere la grande sorpresa e la continuità nelle prestazioni di Athekame al Lione. Il Milan lo ha prelevato da semi-sconosciuto dallo Young Boys, grazie a un ottimo lavoro di scouting dell’ex direttore sportivo Igli Tare. Ora, i rossoneri lo aspetteranno e spereranno di vedere ancora queste prestazioni anche in Serie A, come sottolineato dal giornalista vicino all’ambiente del Diavolo, Carlo Pelegatti.

Ecco le sue parole su Youtube: