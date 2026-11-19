Christian Comotto è un centrocampista italiano del Milan. È nato a Roma il 25 aprile 2008, è alto 1,85 metri e indossa la maglia numero 28. È cresciuto nel settore giovanile rossonero e ha il contratto fino al 30 giugno 2031. Con l’Italia Under 20 ha 2 presenze.

Chi è Christian Comotto

Christian Comotto nasce a Roma il 25 aprile 2008 ed è un centrocampista destro alto 1,85 metri. È uno dei più giovani della rosa del Milan 2026/27, allenata da Rúben Amorim. Ha il contratto fino al 30 giugno 2031 e indossa la maglia numero 28.

Il suo nome è emerso presto nelle giovanili del Milan: a 15 e 16 anni è tra i protagonisti del campionato Under 17, e dopo l’esperienza in Serie B è tornato in prima squadra.

Le giovanili del Milan

Nel 2023-24 Comotto gioca 21 partite nel campionato Under 17 e segna 13 gol, con 2 assist: un numero alto per un centrocampista, che spiega la rapidità della sua crescita. Aggiunge 2 presenze nella fase finale, con un altro gol, e una partita in Youth League.

L’anno dopo passa direttamente alla Primavera. Nel 2024-25 gioca 29 partite di Primavera 1, segna 4 gol e fa 2 assist, e disputa 5 partite di Youth League, con un assist. A queste si aggiungono 2 gare in Coppa Italia Primavera e una convocazione con la seconda squadra rossonera in Serie C.

L’esperienza allo Spezia e il ritorno al Milan

Nel 2025-26 Comotto si trasferisce allo Spezia, in Serie B, per giocare tra i professionisti: 28 presenze in campionato, senza gol né assist, e 2 partite di Coppa Italia, con un assist. In campionato accumula 1.248 minuti, a 17 e 18 anni.

Nel 2026-27 torna al Milan e fa parte del gruppo della prima squadra. Per approfondimenti sul mercato rossonero c’è la sezione calciomercato Milan.

Comotto nella stagione in corso

La stagione 2026-27 è la prima di Comotto in prima squadra dopo l’esperienza in Serie B. Qui sotto ci sono i suoi numeri di Serie A, aggiornati in automatico.

Statistiche Serie A 2026/27

2 Presenze

0 Gol

0 Assist

Entrato dalla panchina 2 volte

Tiri (in porta) 0 (0)

Falli commessi / subiti 0 / 0

Ammonizioni / espulsioni 0 / 0

Fonte: ESPN. Dati letti il 19 Nov 2026, 17:37.

Caratteristiche tecniche

Comotto è un centrocampista destro alto 1,85 metri. Il dato più concreto è la capacità di essere decisivo in un campionato giovanile: 13 gol in 21 partite nell’Under 17 del 2023-24 e 4 gol in 29 partite di Primavera 1 nel 2024-25, Nell’anno allo Spezia, in Serie B, non ha segnato.

Statistiche di Christian Comotto, stagione per stagione

Le presenze, i gol e gli assist sono quelli del campionato nazionale di ogni stagione (da Transfermarkt), con la stagione in corso aggiornata in automatico. Le giovanili sono riportate in righe a parte.

Stagione Squadra Campionato Presenze Gol Assist 2023-24 Milan Under 17 Campionato Under 17 21 13 2 2023-24 Milan Under 17 Fase finale Under 17 2 1 0 2024-25 Milan Primavera Primavera 1 29 4 2 2025-26 Spezia Serie B 28 0 0 2026-27 (in corso) Milan Serie A 2 0 0

Comotto con la nazionale italiana

Comotto gioca con le nazionali giovanili dell’Italia ed è nel gruppo dell’Under 20, con cui ha collezionato 2 presenze senza segnare.

Domande frequenti su Christian Comotto

Dove è nato Christian Comotto?

A Roma, il 25 aprile 2008.

In che ruolo gioca Comotto?

È un centrocampista destro, alto 1,85 metri.

Che numero di maglia ha Comotto?

Il 28.