Milan, Cisse d’oro tra rinnovo e azzurro: dopo la tripletta è pronto a prendersi tutto

Una tripletta per cambiare prospettiva. Alphadjo Cisse è stato il grande protagonista della serata del Milan a Salisburgo e la sua crescita ormai non può più essere considerata una semplice sorpresa. Il classe 2006 ha segnato tre gol nella sfida di Europa League, confermando un rendimento che nelle ultime settimane lo ha portato sempre più al centro del progetto rossonero.

Come racconta Tuttosport, dalle parti di Milanello si ragiona già sul futuro del giovane talento. Il club vuole infatti blindare Cisse con un nuovo contratto, mentre per il giocatore si avvicina anche un altro passaggio importante: quello verso la Nazionale maggiore, dopo il percorso nelle selezioni giovanili azzurre.

Cisse, il rinnovo con il Milan è la prossima partita

Il Milan ha puntato su Cisse quando il suo futuro sembrava poter prendere una direzione diversa. Il giocatore era vicino al PSV Eindhoven, ma i rossoneri sono riusciti a inserirsi nell’operazione e a portarlo a Milano. Dopo il periodo trascorso in prestito al Catanzaro, il classe 2006 è rientrato alla base e ha iniziato a conquistare spazio.

Adesso la situazione è cambiata rapidamente. La società vuole prolungare il contratto fino al 2031 e adeguare lo stipendio del giovane talento, portandolo a circa 1,5 milioni di euro a stagione più bonus. Un investimento importante per un giocatore che il Milan considera una delle risorse principali per il futuro.

La tripletta realizzata contro il Salisburgo ha ulteriormente accelerato il processo. Cisse non è più soltanto un giovane da accompagnare nella crescita. Le sue prestazioni stanno iniziando a renderlo una soluzione concreta anche per il presente.

Il Milan cambia gerarchie: Cisse chiede spazio

La domanda adesso è inevitabile: come si fa a tenere fuori un giocatore che sta producendo gol e prestazioni di questo livello?

Amorim dovrà continuare a gestire con attenzione il minutaggio, considerando l’età e il percorso ancora breve nel calcio di alto livello. Allo stesso tempo, però, Cisse sta mettendo pressione alle gerarchie. La sua capacità di giocare tra le linee, attaccare gli spazi e arrivare alla conclusione lo rende particolarmente utile in un Milan che cerca soluzioni offensive diverse.

Il tecnico portoghese dovrà quindi trovare il modo di inserirlo con continuità senza alterare gli equilibri della squadra. La concorrenza resta importante, ma dopo quanto mostrato nelle ultime settimane il classe 2006 sembra avere tutte le carte per ritagliarsi un ruolo sempre più significativo.

Dal Milan all’Italia: Cisse vede l’azzurro

C’è poi un altro capitolo destinato ad aprirsi presto. Cisse è già passato attraverso le selezioni giovanili della Nazionale italiana e il prossimo obiettivo può essere rappresentato dall’Under 21. Il rendimento con il Milan, però, inevitabilmente aumenta anche l’attenzione intorno al suo nome.

Tuttosport sottolinea proprio questo percorso: dalla formazione con Silvio Baldini alla gestione di Roberto Mancini, il salto verso il calcio dei grandi potrebbe essere sempre più vicino. Cisse compirà 20 anni il 22 ottobre e si presenta a questo appuntamento con un biglietto da visita particolarmente pesante.

La tripletta di Salisburgo ha infatti aggiunto tre gol a un inizio di stagione già molto positivo. Ora il giovane rossonero vuole continuare a convincere Amorim, mentre il Milan prepara il rinnovo per blindarlo. Il futuro di Cisse, dopo essere stato a lungo una scommessa, comincia ad avere contorni sempre più concreti.