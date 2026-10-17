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Verso Milan-Atalanta: Chukwueze recupera e torna disponibile

Samuel Chukwueze in azione con la maglia del Milan numero 19, durante una partita ufficiale

Chukwueze sarà disponibile per il Milan nella sfida contro l’Atalanta di domani alle 18 a San Siro, dopo la trasferta in Austria.

Chukwueze e l’Atalanta: l’esterno c’è per San Siro

I rossoneri sono rientrati in Italia nella mattinata di venerdì, dopo la vittoria in Austria contro il Salisburgo. Ruben Amorim e il suo staff hanno concesso un pomeriggio libero alla squadra per recuperare fisicamente e mentalmente, in vista del big match.

Il Milan affronterà domani alle 18:00 l’Atalanta e con Chukwueze che è tornato disponibile, quindi con un ricambio in più. Fondamentale in un periodo in cui le forze vanno dosate e gestite visti i numerosi e ravvicinati impegni.

Resteranno fermi ai box Alexis Saelemaekers, Matteo Gabbia e Pietro Terracciano.

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