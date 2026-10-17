Verso Milan-Atalanta: Chukwueze recupera e torna disponibile

Chukwueze sarà disponibile per il Milan nella sfida contro l’Atalanta di domani alle 18 a San Siro, dopo la trasferta in Austria.

Chukwueze e l’Atalanta: l’esterno c’è per San Siro

I rossoneri sono rientrati in Italia nella mattinata di venerdì, dopo la vittoria in Austria contro il Salisburgo. Ruben Amorim e il suo staff hanno concesso un pomeriggio libero alla squadra per recuperare fisicamente e mentalmente, in vista del big match.

Il Milan affronterà domani alle 18:00 l’Atalanta e con Chukwueze che è tornato disponibile, quindi con un ricambio in più. Fondamentale in un periodo in cui le forze vanno dosate e gestite visti i numerosi e ravvicinati impegni.

Resteranno fermi ai box Alexis Saelemaekers, Matteo Gabbia e Pietro Terracciano.