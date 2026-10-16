Milan-Atalanta: probabili formazioni e dubbi sugli esterni per Amorim

Milan-Atalanta: secondo le probabili formazioni di TMW, Amorim punta su Ramos e Pulisic, mentre quattro esterni si contendono due maglie a San Siro.

Milan: Amorim torna alla formazione titolare

Secondo TMW, Ruben Amorim riporta in campo la formazione titolare dopo il turnover della trasferta di Europa League a Salisburgo, confermando il 4-2-3-1. Davanti a Maignan, la difesa vede De Winter, Pavlovic e Bartesaghi, con Gila di ritorno dopo il riposo in Austria. Rabiot è il riferimento a centrocampo, con Modric al suo fianco dopo due gare in panchina. In attacco Goncalo Ramos parte da punta e Pulisic da trequartista.

Gabbia e Saelemaekers sono indisponibili. Sugli esterni il ballottaggio resta aperto: Chukwueze, Diego Moreira, Cisse e Hutchinson si giocano due maglie.

Atalanta: Carnesecchi in porta e Scamacca favorito

Per l’Atalanta, TMW indica un 4-2-3-1 con Carnesecchi in porta, Kolasinac e Kristensen al centro della difesa, Bellanova a destra e Bernasconi a sinistra. A centrocampo gioca Ederson, con un ballottaggio tra Kessié e Pasalic.

Raspadori è da valutare; sulla trequarti sono indicati De Ketelaere, Zalewski e Rowe, mentre Scamacca è favorito su Krstovic come punta. La squadra orobica arriva da due vittorie consecutive tra campionato e coppa.