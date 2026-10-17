Milan, il piano per Nicolò Tresoldi: il club prepara l’assalto al grande tifoso rossonero

Il Milan guarda al futuro e tra i nomi finiti nel mirino della società c’è anche Nicolò Tresoldi. L’attaccante classe 2004 del Club Brugge sta vivendo un momento di grande crescita e le sue prestazioni hanno attirato l’attenzione di diversi club europei. Tra questi, secondo quanto raccontato dalla Gazzetta dello Sport, ci sono anche i rossoneri.

Il nome di Tresoldi è diventato ancora più interessante dopo la straordinaria prestazione contro l’Inter in Champions League. La tripletta realizzata dal centravanti italiano ha acceso ulteriormente i riflettori su un giocatore che già da tempo viene seguito con attenzione dal mercato internazionale.

Tresoldi, numeri da bomber con il Club Brugge

La stagione del giovane attaccante sta confermando la sua crescita. Con la maglia del Club Brugge, Tresoldi ha già collezionato otto presenze in Pro League con quattro gol. In Champions League ha invece disputato due partite, segnando altre quattro reti. A queste si aggiunge il gol realizzato nelle due presenze in Supercoppa belga.

Il totale è di nove gol stagionali, numeri importanti per un giocatore che ha ancora ampi margini di miglioramento. La tripletta contro l’Inter rappresenta naturalmente il momento più alto del suo percorso, ma il rendimento complessivo racconta di un attaccante sempre più centrale nel progetto del Bruges.

Non sorprende quindi che la sua valutazione sia cresciuta. La Gazzetta indica in 50 milioni di euro il valore di mercato attuale del giocatore.

Il Milan lo segue da tempo: Cardinale non vuole lasciarselo sfuggire

L’interesse rossonero non sarebbe nato dopo la notte di Champions. Il Milan segue Tresoldi da tempo e avrebbe già individuato nel centravanti del Brugge uno dei profili interessanti per il futuro.

Il legame con il club rossonero rende inoltre la situazione particolarmente interessante. Tresoldi è infatti un grande tifoso del Milan. Una passione nata in famiglia e diventata negli anni un elemento importante anche nelle sue scelte e nei suoi sogni professionali.

Secondo la ricostruzione della Gazzetta, Gerry Cardinale non avrebbe intenzione di lasciarsi sfuggire l’occasione. Il Milan potrebbe quindi provare a muoversi per tempo, consapevole che la concorrenza sul giocatore è destinata ad aumentare.

Il Milan prepara l’assalto al suo tifoso

La sensazione è che la partita possa essere soltanto all’inizio. Il Brugge ha acquistato Tresoldi per 7,5 milioni di euro e oggi si ritrova con un giocatore dal valore potenziale molto più alto. Le prestazioni in Champions hanno aumentato ulteriormente l’attenzione attorno al classe 2004.

Il Milan osserva la situazione e, come riferisce la Gazzetta dello Sport, potrebbe preparare il proprio assalto. Tresoldi è un talento in crescita, ma è anche un tifoso rossonero: due elementi che rendono la possibile trattativa ancora più affascinante.

Per trasformare il sogno di San Siro in realtà serviranno però una proposta convincente e un accordo con il Club Brugge. Nel frattempo, il Milan continua a seguirlo. E dopo la tripletta all’Inter, il nome di Nicolò Tresoldi è diventato inevitabilmente ancora più caldo.