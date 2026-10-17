Conceicao e il Milan: sei mesi senza il sostegno di Cardinale, le parole dell’ex

Sergio Conceicao rivela cos’è successo nei suoi sei mesi al Milan: condizioni non ideali, nessun pentimento e lamentele sulla scarsa protezione offerta dalla proprietà.

Conceicao al Milan: la questione della proprietà

Nell’intervista a La Gazzetta dello Sport, l’ex tecnico rossonero dice di non rimpiangere quei sei mesi. Ricorda la vittoria nella Supercoppa e la finale di Coppa Italia raggiunta battendo Roma e Inter, ma ammette che gli brucia ancora la sconfitta in quella finale.

Il punto critico, secondo Conceicao, è stato il rapporto con la società. Ogni allenatore ha bisogno di una struttura societaria alle spalle, altrimenti perde credibilità davanti ai giocatori. Dice che Gerry Cardinale non venne mai a Milanello durante la sua esperienza.