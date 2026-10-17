Cardinale su Tresoldi, come giocherebbe il Milan? Il piano con Ramos e Camarda

Tresoldi resta nel mirino del Milan secondo un’indiscrezione de La Gazzetta dello Sport: servirebbero oltre 50 milioni per il Bruges, con anche l’Inter in corsa.
Tresoldi e Ramos nel piano di Amorim: l’ipotesi attacco
Secondo il quotidiano, Gerry Cardinale sarebbe molto attento all’attaccante del Bruges, classe 2004. Il Milan dovrebbe battere la concorrenza dell’Inter e dei club di Premier League. La fonte descrive un possibile reparto con Ramos e Tresoldi, con l’ex Bruges pensato in profondità o come prima punta d’area. L’acquisto arrriverebbe così per far coesistere l’italo-tedesco con l’attuale bomber dell’attacco rossonero. Anche Camarda resta centrale nei piani: il classe 2008, che ha rinnovato di recente con i rossoneri, non sarebbe frenato dall’eventuale arrivo di Tresoldi.
Un doppio nove, quindi, potrebbe essere nei piani, ma dipenderebbe dalla qualificazione in Champions League. Se l’operazione andasse in porto, il Milan dovrebbe sostenere una spesa superiore a 50 milioni per costruire un attacco con Ramos, Tresoldi e Camarda.