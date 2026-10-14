Amorim sulle critiche: «In un top club se non vinci è dura»

Ruben Amorim ha risposto a chi gli chiede delle critiche ricevute, mostrando di non considerarle una sorpresa. Secondo il tecnico, la pressione è una componente fisiologica dei grandi club.

“Troppe critiche? Credo sia normale in un top club, l’ho capito dalla Juve cosa sarebbe successo”.

Amorim ha poi chiarito il proprio approccio al momento difficile, separando il proprio lavoro dal rumore mediatico esterno.

“Ho un lavoro da fare, il rumore intorno è per altri. La squadra sta migliorando: in un top club se non vinci è dura”.