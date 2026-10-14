Gimenez flop al Milan? L’agente lo difende: “Difficile con una società non stabile”

Santiago Gimenez al Milan: per l’agente Rafaela Pimenta, intervenuta a TNT Sports Messcio, i continui cambiamenti tecnici e societari hanno complicato la continuità in rossonero.
Gimenez al Milan: inserimento a gennaio e cambi interni
Pimenta ricorda che l’attaccante messicano è arrivato in Italia durante il mercato invernale. Il suo giudizio sul periodo rossonero riguarda quindi anche le condizioni di partenza:
“Mi infastidisce un po’ che si dimentichi la storia di Santi e ciò che è successo. È arrivato al Milan a metà stagione e inserirsi a gennaio non è semplice. È molto diverso rispetto a iniziare il campionato dall’inizio, soprattutto quando devi adattarti a un altro Paese, a una lingua, a una cultura e a un calcio differente”.
Pimenta difende l’avvetura rossonera di Gimenez
Secondo la procuratrice, a complicare tutto è stata poi anche la struttura societaria e i continui cambiamenti:
“È cambiato l’allenatore, è cambiata la dirigenza e poi tutto è cambiato nuovamente nella stagione successiva. Quando una società non ha una struttura stabile, per un calciatore diventa davvero difficile trovare continuità. Questo vale soprattutto per chi arriva dall’estero e deve ancora ambientarsi in un contesto completamente nuovo”.
Le parole dell’agente spostano l’attenzione dal rendimento alla stabilità dell’ambiente. Per Santiago Gimenez, la sfida ora è consolidare il percorso europeo in un contesto che sembra più adatto alla sua personalità.