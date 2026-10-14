Gimenez flop al Milan? L’agente lo difende: “Difficile con una società non stabile”

Santiago Gimenez al Milan: per l’agente Rafaela Pimenta, intervenuta a TNT Sports Messcio, i continui cambiamenti tecnici e societari hanno complicato la continuità in rossonero.

Pimenta ricorda che l’attaccante messicano è arrivato in Italia durante il mercato invernale. Il suo giudizio sul periodo rossonero riguarda quindi anche le condizioni di partenza:

“Mi infastidisce un po’ che si dimentichi la storia di Santi e ciò che è successo. È arrivato al Milan a metà stagione e inserirsi a gennaio non è semplice. È molto diverso rispetto a iniziare il campionato dall’inizio, soprattutto quando devi adattarti a un altro Paese, a una lingua, a una cultura e a un calcio differente”.