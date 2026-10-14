Milan, Pavlovic: “Contento del rinnovo! Io attaccante? Prima devo dimostrare che posso farlo”

Pavlovic ha firmato il rinnovo con il Milan e ha poi parlato in conferenza alla vigilia di Salisburgo-Milan, facendo una battuta sul ruolo da attaccante e la voglia di segnare.

Pavlovic Milan: il rinnovo e la battuta sul ruolo

Alla conferenza stampa pre-partita di Salisburgo-Milan, in programma alle 18:45, Pavlovic ha ringraziato l’allenatore e la dirigenza per il rinnovo. Ha detto di essere contento e di sperare che le cose migliorino ancora. Sul possibile impiego avanzato ha spiegato che la sua risposta era la parte divertente di lui, pronunciata durante il premio Gentleman, e ha aggiunto di dover dimostrare di poter giocare più avanti.

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Salisburgo-Milan: difesa a 3 o a 4, il ragionamento di Pavlovic

Sul passaggio tra difesa a 3 e difesa a 4, Pavlovic ha ricordato che la squadra aveva già giocato a tre in passato. Per lui la questione decisiva è sapere con precisione cosa fare in campo. Con le informazioni giuste, ha sostenuto, passare dall’uno all’altro non cambia molto. Non ha indicato quale schieramento verrà scelto contro il Salisburgo.

Sul ritorno in Austria, Pavlovic ha detto di aver già rivisto alcune facce conosciute e di non vedere l’ora di giocare. Ha ricordato di aver giocato lì per due anni e di aver mostrato molto in quel periodo. La partita sarà emozionante per lui, ha concluso.

Alla gara di Salisburgo Pavlovic Milan arriva con il rinnovo firmato e l’obiettivo dichiarato di segnare presto. Il ruolo offensivo resta una prova da superare, come lui stesso ha lasciato intendere. Il campo dirà se la battuta della conferenza diventerà una questione concreta.