Milan, a Salisburgo tocca a Camarda: Amorim punta sui giovani, Cisse al suo fianco

L’attaccante classe 2008 verso una maglia da titolare in Europa League. Spazio anche a Cisse e Bartesaghi, mentre Comotto aspetta la sua occasione.

Il Milan si affida alla freschezza dei suoi giovani per la trasferta di Europa League contro il Salisburgo. La novità più attesa riguarda Francesco Camarda, pronto a guidare l’attacco rossonero dal primo minuto dopo un avvio di stagione vissuto soprattutto in attesa di un’opportunità.

Come racconta la Gazzetta dello Sport, Ruben Amorim è orientato a concedere spazio a diversi talenti della rosa. Accanto al centravanti classe 2008 ci sarà Alphadjo Cisse, mentre anche Davide Bartesaghi e Omari Hutchinson dovrebbero partire titolari. Una scelta che offre energie nuove e mette alla prova giocatori desiderosi di guadagnare maggiore continuità.

Camarda, una notte europea per conquistare spazio

Per Camarda la partita di Salisburgo rappresenta un’occasione importante. Finora, in questa stagione, l’attaccante ha raccolto appena otto minuti, divisi tra le gare contro Lazio e Lecce. Un impiego limitato che rende ancora più significativa la prospettiva di partire dall’inizio in Europa.

Il suo percorso in prima squadra era cominciato prestissimo: l’esordio in Serie A contro la Fiorentina, il 25 novembre 2023, lo aveva reso il più giovane debuttante nella storia del campionato. Ora, dopo l’esperienza in prestito al Lecce e il ritorno a Milano, l’obiettivo è trasformare le aspettative in un ruolo sempre più concreto.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta, Amorim ha apprezzato soprattutto l’atteggiamento mostrato dal ragazzo durante la preparazione estiva. Il tecnico vede ancora margini di crescita nella comprensione del gioco e nell’adattamento alle richieste della squadra, ma considera Camarda pronto per ricevere nuove possibilità.

Cisse e Bartesaghi, il Milan giovane prende forma

Alle spalle del centravanti dovrebbe agire Alphadjo Cisse, che nelle prime sei presenze stagionali ha già segnato due reti. Il trequartista, arrivato dal Verona dopo essersi messo in evidenza in prestito al Catanzaro, ha trovato subito il modo di incidere: prima contro il Torino in campionato, poi contro il Benfica in Europa League.

La sua capacità di accompagnare l’azione offensiva e inserirsi vicino alla punta può diventare una risorsa preziosa anche per Camarda. Amorim cerca risposte dalla loro intesa in una gara che offre a entrambi l’opportunità di rafforzare la propria posizione nelle gerarchie.

Tra i giovani attesi dall’inizio figura anche Bartesaghi, già titolare contro Venezia e Benfica. Spazio previsto inoltre per Hutchinson, mentre la formazione annunciata dal quotidiano avrebbe un’età media di 24,6 anni: un Milan nel quale i ragazzi vengono affiancati da elementi di esperienza come Maignan, Rabiot e Loftus-Cheek.

Anche Comotto aspetta la sua occasione

Il discorso sui giovani coinvolge anche Christian Comotto, reduce dall’esperienza in Serie B con lo Spezia. Il centrocampista sta lavorando per ritagliarsi spazio in un reparto ricco di alternative e può contare anche sulla vicinanza di Luka Modric.

Amorim, riferisce la Gazzetta, ne apprezza l’impegno quotidiano e ha aperto alla possibilità di concedergli minuti. La concorrenza resta ampia, ma le rotazioni possono creare opportunità anche per lui. A Salisburgo, intanto, l’attenzione sarà soprattutto su Camarda: una maglia da titolare da sfruttare per dare una svolta al proprio inizio di stagione.