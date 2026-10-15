Milan su Pavlidis: l’attaccante del Benfica nel mirino

Pavlidis-Milan: secondo Transferfeed, i rossoneri hanno mostrato interesse per l’attaccante greco del Benfica, con Juventus e Tottenham tra le concorrenti.

Pavlidis Milan: i numeri del bomber greco

Vangelis Pavlidis ha segnato 22 gol in campionato, con 21.67 gol attesi (xG). Ha servito 4 assist, a fronte di 2.90 assist attesi (xA). Tira 2.9 volte a partita con una conversione del 23%, e vince 4.2 duelli a partita, con il 42% di successo.

Transfermarkt valuta il giocatore circa 35 milioni di euro. Il dossier indica la classe 1998 e un contratto in scadenza nel 2029. Lo stipendio è in linea con il tetto salariale del Milan, senza fornire cifre. Si tratta di una stima della testata, non di un dato confermato.

Ramos e Camarda: la convivenza da chiarire

Pavlidis è un attaccante con grande presenza in area, utile anche in fase difensiva grazie al pressing e alla grinta. Caratteristiche che si adatterebbero al tipo di calcio di Rúben Amorim, ma resta da capire come potrebbe convivere con Gonçalo Ramos.

La pista resta una segnalazione di interesse, con Barcellona, Juventus, Tottenham, Aston Villa e Fulham indicati tra gli altri club interessati.