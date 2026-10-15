Milan, senti Endrick: che rivelazione sul futuro!

Dopo la partita tra Roma e Real Madrid, Endrick ha parlato ai media della sua situazione al club spagnolo, rilasciando dichiarazioni nette sul proprio futuro.
Se non riuscirò ad aiutare il Real Madrid sarò il primo ad andarmene. Stare qui è difficile, ma lotterò ogni giorno per questo.
Parole che fotografano la condizione del giovane attaccante brasiliano, evidentemente consapevole delle difficoltà di ritagliarsi spazio in una rosa di alto livello.
Cattive notizie, dunque, per il Milan che tanto vorrebbe prelevarlo dai Blancos nella prossima sessione di calciomercato, in programma per gennaio.