Milan, Comotto cerca spazio: possibile prestito, 3 club italiani finestra

Christian Comotto è rimasto al Milan quest’estate sperando di crescere alle spalle di Luka Modric e apprendere il più possibile da lui, magari diventandone l’erede. Tuttavia, il minutaggio concessogli fin qui è nullo e la partenza a gennaio non è affatto improbabile.

Milan, Comotto in prestito: 3 club chiedono informazioni

Dopo il positivo prestito allo Spezia, Ruben Amorim ha valutato attentamente il profilo di Christian Comotto e ha deciso di trattenerlo in rosa. Dunque, si aspettava un impiego graduale del centrocampista classe 2008 per farlo crescere e affidargli il futuro del centrocampo del Milan (un po’ come successo a Cisse). Invece, l’italiano non ha mai avuto una chance: zero minuti in stagione e, ora la possibilità di prestito si fa sempre più concreta. Ebbene, svela Nicolò Schira, ci sono tre club interessati a lui, che hanno già chiesto informazioni: Monza, Parma e Genoa stanno valutando avances per il mercato invernale.

Il futuro in casa

Lo scarso utilizzo di Comotto è un punto negativo della gestione Amorim, viste le grandissime potenzialità del calciatore. Ma non è l’unico: il Milan, infatti, vanta la presenza di giocatori dall’enorme margine di crescita nella sua rosa. Dal già citato Cisse a Francesco Camarda, il futuro rossonero (e dell’Italia) sembra essere in buonissime mani. Senza dimenticare, inoltre, giocatori estremamente validi come Torriani, Bartesaghi e Diawara.