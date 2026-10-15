Tegola Inter, infortunio per il nerazzurro: a rischio la sua presenza al derby?

Brutte notizie per l’Inter in vista del derby contro il Milan. Lautaro Martínez ha riportato un problema muscolare dopo la sfida di Champions League contro il Bruges.
Gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra. Secondo quanto riportato da Sky Sport, Lautaro potrebbe restare ai box almeno fino a dopo la sosta per le nazionali, saltando così anche l’attesissimo derby contro il Milan in programma il prossimo 31 ottobre. Si tratta, al momento, di un’ipotesi che dovrà essere confermata in base all’evoluzione delle condizioni fisiche del giocatore.
Potrebbe rivelarsi un’assenza importante per Cristian Chivu, che rischierebbe di perdere uno dei suoi principali riferimenti offensivi in una sfida delicata per la stagione.