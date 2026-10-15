Milan, sfuma la pista Endrick: il brasiliano e Mourinho chiudono alla cessione

Si vociferava di Endrick come nome caldissimo per il Milan per la finestra di mercato di gennaio, con la possibilità di prestito sempre più concreta. Tuttavia, sia mister Mourinho che direttamente il brasiliano spingono per la permanenza in rossonero.

Endrick-Milan, pista sfumata: il brasiliano spinge per la permanenza al Real

Il nome di Endrick non sarà più accostato al Milan, a meno di clamorose novità. Infatti, il brasiliano con ogni probabilità resterà al Real Madrid, come sottolineato nel post-partita della gara vinta dai Blancos contro la Roma (altro club interessato a lui), gara in cui ha inciso fortemente subentrando e avviando la rimonta dei suoi.

Ecco le sue parole:

“Se non riuscirò ad aiutare il Real Madrid sarò il primo ad andarmene. Stare qui è difficile, ma lotterò ogni giorno per questo Gli allenatori fanno ciò che è meglio per un giocatore e ciò che è meglio per la squadra. Io lavorerò ogni giorno per aiutare la squadra, è quello che farò per tutta la mia carriera”.

Anche Mourinho chiude la porta: “Cessione impossibile”

Oltre alla volontà dell’attaccante, la pista Milan pare totalmente sfumata per Endrick anche a causa della posizione di José Mourinho. L’allenatore portoghese, infatti, ha totalmente escluso la possibilità di partenza nel corso della conferenza stampa post-gara.

Ecco quanto pronunciato dall’allenatore del Real Madrid: