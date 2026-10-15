Camarda titolare contro il Salisburgo, grande chance a quasi 2 anni da quel Milan Bruges: sarà la notte del riscatto?

Francesco Camarda dovrebbe partire titolare in Salisburgo-Milan, una grande chance per il classe 2008.
Occasione che arriva a quasi 2 anni da quel Milan-Bruges di Champions League, giocato il 22 ottobre del 2024.
L’allora 16enne attaccante rossonero segnò di testa il gol del 4-1 mandando in estasi San Siro, ma poi il VAR cancella la gioia: fuorigioco.
Da allora Francesco aspetta ancora la sua prima gioia con la prima squadra. Chissà, magari proprio in un’altra serata europea, potrebbe arrivare il momento giusto.