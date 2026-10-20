Gli chiedono del suo addio al Milan, la risposta di Fofana sorprende: avete sentito?

Youssouf Fofana ha parlato della sua separazione dal Milan in un’intervista rilasciata a El País, affrontando con toni distesi una vicenda che lo ha portato a lasciare il club rossonero.

C’erano altri modi per gestire la situazione, ma hanno scelto il loro e non c’è rancore.

Così il centrocampista francese ha descritto la fine del suo rapporto con il Milan, escludendo risentimenti nei confronti della società. Fofana ha poi aggiunto una considerazione sulla situazione attuale di entrambe le parti.

Oggi siamo tutti contenti: sono al Siviglia e hanno la squadra che volevano.