Al Nassr-CR7: nuove voci sulla possibile cessione, la situazione

Secondo quanto riportato dalla versione online de La Gazzetta dello Sport, l’Al Nassr accumulerebbe debiti per circa 200 milioni e il Pif starebbe valutando la cessione del club della Saudi Pro League a un gruppo di investitori guidato da RedBird Capital, la società che controlla anche il Milan.
Stando alle indiscrezioni citate dal quotidiano, l’interesse di RedBird si troverebbe ancora in una fase iniziale. Tuttavia, sarebbero già avvenuti due incontri con il Pif per discutere l’acquisizione di una quota pari al 70% del club. Il corrispettivo ipotizzato ammonterebbe a circa 1 miliardo di riyal, equivalenti a 267 milioni di dollari. Cristiano Ronaldo, attualmente tesserato con l’Al Nassr, potrebbe a sua volta entrare nella compagine societaria con una partecipazione del 20%.
Tra gli altri soggetti menzionati come potenziali investitori figura la Saudi Media Company (SMC), società privata con sede a Riad operativa nei settori dei media, dello sport e dell’intrattenimento. Sempre secondo la Gazzetta, il Pif starebbe parallelamente lavorando ad accordi di sponsorizzazione commerciale per rafforzare la situazione patrimoniale dell’Al Nassr, con l’obiettivo di rendere più agevole il passaggio di proprietà.