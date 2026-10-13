Il Milan blinda Pavlovic: accordo verbale fino al 2031!

Pavlovic è ad un passo dal rinnovo contrattuale con il Milan: il difensore serbo firmerà fino al 30 giugno 2031, secondo quanto riporta Fabrizio Romano. Il club ne conferma la centralità nel reparto a lungo termine.
Pavlovic-Milan: il rinnovo che porta al 2031
Strahinja Pavlovic, classe 2001, è arrivato al Milan nel 2024 dal Salisburgo per 18 milioni di euro più 2 di bonus. Come riporta l’esperto di mercato Fabrizio Romano, è stato trovato l’accordo verbale per il prolungamento del suo contratto fino al 2031.
Il difensore è tra i punti fermi della retroguardia anche con il nuovo allenatore Ruben Amorim ed ora si appresta a vestire rossoneri per molti anni. La sua centralità nel progetto è stata determinante. A suon di splendide prestazioni, anche nella passata stagione, si è meritato il rinnovo ed ora punta ad onorare la maglia del Milan.