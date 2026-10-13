Il Milan torna su Goncalo Inacio: tentativo per gennaio

L’infortunio di Gabbia, che sarà out 3-4 mesi per la lesione al flessore, costringe il Milan ad accelerare sul mercato dei difensori.

Il nome in cima alla lista resta quello di Gonçalo Inacio, classe 2001 dello Sporting Lisbona, già cercato in estate.

Il portoghese è stato a lunga nei radar rossoneri, ma la richiesta di 40 milioni è stata sempre considerata eccessiva. Ora, però, potrebbe riaprirsi la pista: il Milan è obbligato a fare un colpo in retroguardia, e Goncalo apprezza l’ipotesi di un approdo a Milano. Resta da capire. ora, se lo Sporting sarà d’accordo e troverà un sostituto per lasciar partite Inacio.