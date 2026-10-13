Milan, Saelemaekers si è operato alla caviglia: intervento perfettamente riuscito e rientro nel 2027

Saelemaekers è stato operato alla caviglia destra ad Amsterdam: come annunciato nel comunicato ufficiale del Milan, l’intervento è perfettamente riuscito dopo la distorsione in sosta.

Saelemaekers operato in Olanda

L’infortunio è avvenuto dopo una distorsione subita a Milanello durante la sosta. La caviglia del belga aveva già perso stabilità in seguito a un intervento subito due anni fa a Roma, dopo la frattura di un malleolo.

Il Milan ha comunicato con una nota che l’operazione è andata secondo i piani. Nel comunicato si legge che l’intervento di pulizia artroscopica e stabilizzazione è stato eseguito dal dottor Gino Kerkhoffs, alla presenza del dottor Andrea Bulgheroni e di Diego Mantovani, dello staff medico rossonero. Il calciatore adesso seguirà un programma riabilitativo per poi tornare in campo solamente nel 2027.