Milan, Gabbia rompe il silenzio dopo l’infortunio: “Oggi è davvero difficile”

Il Milan deve fare i conti con una pesante tegola in difesa. Matteo Gabbia, uscito in barella durante la sfida contro il Sassuolo, ha riportato una lesione del muscolo flessore della coscia sinistra, con parziale interessamento tendineo. Un infortunio che rischia di tenerlo lontano dal campo fino al 2027. Il difensore rossonero ha voluto affidare ai social un messaggio per esprimere tutta la propria delusione, ringraziando al tempo stesso chi gli è stato vicino in questo momento complicato.

Le parole di Gabbia: “Farò di tutto per tornare presto”

Il centrale del Milan non ha nascosto la propria amarezza per lo stop, arrivato in una fase importante della stagione. Gabbia avrebbe voluto continuare a dare il proprio contributo alla squadra, ma adesso la priorità sarà recuperare al meglio per tornare a disposizione di Ruben Amorim.

“ Oggi è davvero difficile. Sono davvero dispiaciuto di non poter aiutare la squadra in questo momento della stagione molto importante. Farò tutto il possibile per tornare al meglio possibile e il prima possibile al fianco dei miei compagni, con la maglia RossoNera addosso”, ha scritto il difensore nel suo messaggio.

Il ringraziamento a compagni e tifosi: “Forza Milan sempre”

Nel suo messaggio, Gabbia ha voluto dedicare un pensiero anche a tutte le persone che gli hanno dimostrato affetto dopo l’infortunio. Un ringraziamento rivolto alla famiglia, alla società, allo staff, ai compagni di squadra e ai tifosi rossoneri, che non gli hanno fatto mancare il proprio sostegno.

“Un GRAZIE alla mia famiglia, società, staff e ai miei compagni per essermi vicini. Grazie ovviamente anche a tutti voi tifosi che siete sempre presenti e al nostro fianco. Ci vediamo presto a San Siro!!! Forza Milan SEMPRE”, ha concluso il centrale.

Adesso per Gabbia inizierà il percorso verso il recupero, con la speranza di tornare in campo nelle migliori condizioni possibili. Per il Milan, invece, si apre una fase delicata sul fronte difensivo, con lo staff tecnico chiamato a trovare nuove soluzioni in attesa del rientro del giocatore.