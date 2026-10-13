Milan, c’è il ritorno di fiamma per Inacio: l’annuncio dal Portogallo

Il Milan dovrà fare a meno di Matteo Gabbia per diverso tempo, a seguito del pesante infortunio rimediato nell’ultima sfida di campionato contro il Sassuolo. Per questo motivo, gli occhi sono finiti anche sul mercato invernale che aprirà tra alcuni mesi. Secondo A Bola, i rossoneri sono pronti a tornare alla carica per Goncalo Inacio.

Ritorno di fiamma per Inacio: Amorim spinge

In estate il difensore è stato vicino al Milan, con lo Sporting Lisbona che ha rifiutato 40 milioni di euro per via dell’impossibilità di trovare il suo sostituto. Adesso è pronta, nuovamente, la carica del club rossonero. Come riferisce A Bola, i portoghesi stanno già studiano dei possibili innesti in vista di gennaio.

Una cosa è certa: Inacio non è mai smesso di piacere al Milan e Amorim proverà a convincerlo a trasferirsi già a stagione in corso: il tecnico lo ha lanciato nel grande calcio quando era in panchina in terra lusitana ed ora spera di ritrovarlo a Milanello a gennaio.