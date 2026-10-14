Tresoldi, tripletta all’Inter e messaggio da tifoso del Milan: “Per me era un po’ un derby”

Una serata da ricordare per Nicolò Tresoldi. L’attaccante del Bruges ha firmato una straordinaria tripletta contro l’Inter in Champions League, trascinando la squadra belga in una notte che difficilmente dimenticherà. Una prestazione speciale anche per un motivo personale: Tresoldi è infatti un grande tifoso del Milan.

Il legame con i colori rossoneri rende ancora più particolare quanto accaduto a San Siro. Il giovane attaccante, dopo aver segnato tre volte contro l’Inter, ha raccontato a Sky le emozioni vissute al termine della partita, svelando anche i tanti messaggi ricevuti dai tifosi milanisti prima del match.

Tresoldi, una notte da sogno contro l’Inter

La tripletta ha rappresentato il punto più alto della carriera di Tresoldi. L’attaccante del Bruges ha vissuto una serata praticamente perfetta, trovando per tre volte la via del gol e mettendo in enorme difficoltà la difesa nerazzurra.

“Serata pazzesca, indescrivibile. L’ho sognata tante volte, con tutta la mia famiglia qui è fantastico”

Ha raccontato Tresoldi dopo il triplice fischio. Parole che spiegano bene il significato di una prestazione arrivata nel palcoscenico più importante d’Europa.

“Ho ricevuto tanti messaggi dai tifosi del Milan”

Prima della partita, Tresoldi aveva già ricevuto numerosi messaggi da parte dei sostenitori rossoneri. Il motivo è noto: l’attaccante del Bruges è un tifoso del Milan e non ha mai nascosto la propria passione per i colori rossoneri.

“Ho ricevuto tanti messaggi prima della partita dai tifosi milanisti che mi incitavano a segnare”.

ha spiegato il giocatore a Sky. Un incoraggiamento che, dopo la tripletta, assume un significato ancora più particolare.

Tresoldi ha poi scherzato sul significato personale della sfida:

“Sono felice soprattutto per il Bruges, per me era un po’ un derby (ride, ndr). Tanta roba“.

Il sogno Milan e la notte speciale a San Siro

Il rapporto tra Tresoldi e il Milan era già emerso prima della sfida di Champions League. Il giovane attaccante ha infatti raccontato più volte, anche attraverso il padre, la propria passione per i rossoneri, una fede nata anche grazie ad alcuni dei grandi protagonisti della storia recente del club.

Il destino ha poi regalato a Tresoldi una serata particolare proprio contro l’Inter. Tre gol, una prestazione da protagonista assoluto e un legame ancora più forte con i tifosi milanisti, che prima della partita gli avevano chiesto di lasciare il segno.

Per il Bruges è stata una notte memorabile. Per Tresoldi, invece, qualcosa in più: la partita che aveva sognato tante volte e che è riuscito a trasformare in realtà nel modo più spettacolare possibile. E per il futuro chissà, che la strada con la maglia rossonera non si possa incrociare davvero.