Milan, Cardinale sempre più presente: le sue pagelle dopo il Sassuolo diventano un caso

La presenza di Gerry Cardinale a Milanello è diventata sempre più frequente e, secondo quanto raccontato dal Corriere dello Sport, anche i giudizi espressi dal proprietario del Milan sulle prestazioni della squadra stanno assumendo un peso particolare. Il tema è quello della crescente partecipazione del numero uno di RedBird alla vita quotidiana del club, tra incontri, valutazioni e confronti sul rendimento della formazione di Ruben Amorim.

Il quotidiano sottolinea come avere un presidente sempre più presente nel centro sportivo possa rappresentare un vantaggio per il Milan. La vicinanza della proprietà permette infatti di conoscere più da vicino l’ambiente, seguire il lavoro quotidiano e confrontarsi direttamente con dirigenti, allenatore e giocatori.

Il punto interrogativo nasce però quando le valutazioni del proprietario diventano pubbliche. Dopo la partita contro il Sassuolo, alcune considerazioni di Cardinale sul rendimento della squadra hanno infatti alimentato il dibattito interno ed esterno al club.

Cardinale e le pagelle dopo il Sassuolo

Il riferimento è proprio ai giudizi espressi dopo la sfida con il Sassuolo. Cardinale avrebbe analizzato la prestazione della squadra entrando nel merito di diversi aspetti, dal rendimento dei singoli alla qualità del gioco proposta dal Milan.

Una situazione che, osserva il Corriere dello Sport, può trasformarsi in un effetto boomerang. Un proprietario presente e interessato alle vicende sportive può essere una risorsa, ma i suoi giudizi rischiano di diventare un ulteriore elemento di pressione se finiscono per sovrapporsi alle valutazioni dell’area tecnica.

Il tema assume ancora maggiore importanza in una stagione nella quale il Milan sta cercando di costruire una nuova identità sotto la guida di Ruben Amorim. L’allenatore portoghese ha bisogno di tempo per trasmettere principi, automatismi e idee, mentre la società pretende contemporaneamente risposte sul campo.

Il Milan di Amorim tra aspettative e difficoltà

La presenza di Cardinale a Milanello testimonia una volontà di seguire direttamente l’evoluzione del progetto, ma rende inevitabilmente più visibili anche le sue opinioni.

Il nodo sarà trovare il giusto equilibrio. La proprietà dovrà continuare a sostenere il lavoro dell’area tecnica, evitando però che i giudizi pubblici sui singoli o sulle prestazioni possano diventare una fonte aggiuntiva di pressione per una squadra ancora alla ricerca della propria dimensione.