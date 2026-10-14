Milan, leggero affaticamento per Chukwueze: dovrebbe essere convocato per il Benfica

Il Milan continua a preparare i prossimi impegni stagionali, con particolare attenzione alle condizioni fisiche di Samuel Chukwueze. L’esterno offensivo rossonero è alle prese con un leggero affaticamento, una situazione che lo staff medico e tecnico sta monitorando per evitare rischi inutili. Nonostante il piccolo problema fisico, filtra fiducia sulla possibilità di averlo a disposizione per la sfida contro il Salisburgo. La sua eventuale convocazione rappresenterebbe una notizia positiva per Ruben Amorim, che potrebbe così contare su un’altra alternativa nel reparto offensivo.

Milan, Chukwueze alle prese con un leggero affaticamento

Le condizioni di Chukwueze sono al centro dell’attenzione a Milanello. Il giocatore ha accusato un leggero affaticamento che richiede prudenza nella gestione degli allenamenti e dei carichi di lavoro. Al momento, tuttavia, il problema non sembra destinato a compromettere la sua presenza nella lista dei convocati per la prossima partita.

Lo staff rossonero valuterà l’evoluzione della situazione prima di prendere una decisione definitiva. La priorità è evitare che un fastidio di lieve entità possa trasformarsi in un problema più serio, soprattutto in una fase della stagione caratterizzata da numerosi impegni ravvicinati.

Verso Salisburgo-Milan, Amorim spera di recuperare l’esterno

In vista della sfida contro il Salisburgo, Ruben Amorim attende ulteriori indicazioni sulle condizioni dell’attaccante nigeriano. Chukwueze dovrebbe essere convocato, anche se la sua eventuale presenza dal primo minuto resta da verificare sulla base delle valutazioni dello staff tecnico.

La sua disponibilità offrirebbe al Milan un’opzione in più sulle corsie offensive, grazie alla velocità e alla capacità di saltare l’uomo. L’allenatore portoghese potrà decidere soltanto dopo aver verificato le condizioni del giocatore e il suo livello di recupero. Le prossime ore saranno quindi decisive per chiarire il suo impiego contro la formazione portoghese.