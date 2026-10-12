Milan, spunta Agustín Giay: il terzino destro piace anche ad Allegri

Il Milan continua a valutare diversi profili in vista delle prossime mosse di mercato e tra i nomi da seguire c’è anche quello di Agustín Giay. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, il terzino destro argentino sarebbe un profilo che interessa ai rossoneri e che risulterebbe gradito anche a Rúben Amorim. Un’indicazione che apre nuovi scenari sulle possibili strategie del club per rinforzare la fascia destra.

Giay, un profilo da seguire per il Milan

L’eventuale interesse del Milan per Augustin Giay si inserisce nella ricerca di soluzioni capaci di ampliare le alternative a disposizione dell’allenatore. Il laterale argentino potrebbe rappresentare un’opzione da valutare per il presente e per il futuro, ma serviranno ulteriori sviluppi per capire se la pista potrà trasformarsi in qualcosa di più concreto. Tuttavia, i rossoneri non sono l’unico club sulle sue tracce: il giocatore del Palmeiras piace anche al Napoli dell’ex Allegri e all’Atletico Madrid.

Milan, come potrebbe utilizzare Amorin Agustín Giay

Dal punto di vista tattico, Agustín Giay potrebbe rappresentare un’alternativa sulla corsia destra per Amorin. Il tecnico rossonero potrebbe impiegarlo come terzino destro in una difesa a quattro, chiedendogli attenzione nella fase difensiva e capacità di accompagnare l’azione offensiva quando ci sono gli spazi per spingere.

In un eventuale sistema con la difesa a tre, invece, Giay potrebbe essere valutato anche come esterno a tutta fascia, con maggiori responsabilità nella progressione e nel supporto agli attaccanti. La sua collocazione dipenderebbe dalle esigenze della squadra e dall’assetto scelto dall’allenatore. Si tratta, al momento, di ipotesi tattiche: un eventuale arrivo al Milan chiarirebbe quale ruolo Amorin potrebbe riservargli nel proprio progetto tecnico.