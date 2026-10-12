Milan, Bondo torna ad allenarsi con la prima squadra: a gennaio si cerca una soluzione

Warren Bondo torna ad allenarsi con la prima squadra del Milan, ma la sua situazione non cambia. Il centrocampista francese è infatti fuori da tutte le liste e non rientra nei piani tecnici di Ruben Amorim. Il ritorno a Milanello è legato semplicemente al suo status di calciatore regolarmente tesserato dal club rossonero.

A fare il punto sulla situazione è Matteo Moretto, che ha spiegato come nelle ultime settimane il Milan abbia provato a trovare una soluzione definitiva con il giocatore. La società ha infatti proposto a Bondo la risoluzione consensuale del contratto, senza però riuscire a raggiungere un’intesa.

Bondo torna ad allenarsi, ma resta fuori dai piani di Amorim

Il ritorno in gruppo non significa dunque una nuova opportunità sul campo. Bondo può allenarsi con i compagni proprio perché è ancora sotto contratto con il Milan, ma non è a disposizione di Amorim per le competizioni ufficiali.

Il centrocampista non è stato inserito nelle liste e, di conseguenza, continuerà a lavorare a Milanello senza poter essere convocato per le partite. Una situazione particolare che potrebbe protrarsi fino alla prossima finestra di mercato.

Milan-Bondo, niente accordo sulla risoluzione

Il club aveva provato ad anticipare la separazione nelle scorse settimane. Secondo quanto riferito da Moretto, il Milan aveva messo sul tavolo una proposta per la risoluzione del contratto, con l’obiettivo di chiudere il rapporto senza arrivare a gennaio.

Le parti, però, non hanno trovato un punto d’incontro. Bondo è quindi rimasto legato al Milan e, proprio per questo motivo, da oggi riprenderà regolarmente ad allenarsi con la prima squadra.

A gennaio si cercherà una nuova soluzione

La prospettiva più concreta porta ora alla sessione invernale. Il Milan proverà a trovare una sistemazione per il centrocampista, cercando un club interessato a inserirlo nella propria rosa e a permettergli di tornare a giocare con continuità.

Il mercato di gennaio diventa quindi il prossimo appuntamento per definire il futuro di Bondo. Fino ad allora, il francese continuerà ad allenarsi con il Milan, pur rimanendo fuori dalle liste e dai piani tecnici di Amorim.