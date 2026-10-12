Milan, Rabiot è infermabile: solo Malen incide di più in fase offensiva

Adrien Rabiot si sta ritagliando un ruolo sempre più importante nel Milan di Rúben Amorim. Il centrocampista francese ha iniziato la stagione con numeri significativi, confermandosi una risorsa preziosa sia in fase realizzativa sia nella costruzione delle occasioni da gol. Anche nella sfida contro il Sassuolo, terminata 1-1, l’ex Juventus ha lasciato il segno, sbloccando il risultato nella ripresa. Come riportato dai dati Opta, soltanto Donyell Malen ha partecipato a più reti del rossonero in questo campionato.

Rabiot, cinque partecipazioni al gol in campionato

I numeri confermano l’impatto del francese nelle prime giornate di Serie A. Rabiot ha raggiunto quota cinque partecipazioni alle reti, frutto di tre gol e due assist, un bottino che lo colloca al secondo posto di questa speciale graduatoria insieme a Marcus Thuram. Davanti a loro c’è soltanto Donyell Malen, arrivato a sei partecipazioni.

Il centrocampista rossonero ha trovato continuità anche nelle ultime uscite, riuscendo a incidere direttamente sul risultato. Contro il Sassuolo è stato lui a portare avanti il Milan al 63′, con una conclusione di sinistro che ha battuto Muric. Il vantaggio, tuttavia, è durato pochi minuti, perché Odenthal ha ristabilito la parità al 68′.

Tre partite consecutive con una rete decisiva

Un altro dato significativo riguarda la continuità delle prestazioni. Rabiot ha partecipato a una rete in tre partite consecutive di campionato, una sequenza che non aveva mai raggiunto con la maglia del Milan. La sua capacità di inserirsi negli spazi, accompagnare l’azione e arrivare alla conclusione gli consente di essere pericoloso anche oltre i compiti tradizionali di un centrocampista.

Per i rossoneri, il francese rappresenta quindi una pedina importante nella ricerca di maggiore continuità offensiva. Il pareggio contro il Sassuolo lascia qualche rimpianto per le occasioni create, ma la prestazione individuale di Rabiot offre indicazioni positive. Il centrocampista sarà chiamato a confermare questo rendimento nelle prossime giornate, con l’obiettivo di continuare a incidere sul gioco e sui risultati della squadra.