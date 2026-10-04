Milan su Emeka: la Premier League sfida i rossoneri per il talento spagnolo

Owen Emeka, attaccante diciassettenne del Granada, divide l’attenzione dei maggiori club europei. Il Milan ha iniziato a monitorare concretamente il giovane spagnolo, ma la concorrenza internazionale si rivela già decisiva in questa fase del mercato.

Emeka e la Premier League: il Milan non è favorito?

Secondo Matteo Moretto, i club di Premier League stanno esercitando una pressione molto più forte rispetto ai rossoneri sulla trattativa per il classe 2009 del Granada. Il ragazzo ha già rifiutato il Real Madrid in estate, preferendo proseguire il suo sviluppo in Andalusia piuttosto che saltare direttamente a uno dei giganti europei. Una scelta che testimonia lucidità tattica: Emeka sa dove crescere meglio, non dove guadagnare di più.

La situazione del Milan appare complicata non per mancanza di interesse, bensì per la posizione negoziale debole rispetto ai club inglesi, che dispongono di risorse economiche superiori e di una visibilità mediatica attraente per un giovane in via di sviluppo. Il talento spagnolo rimane un obiettivo, non una priorità assoluta.

La clausola da 15 milioni: il passepartout per l’estate 2029

Su Emeka c’è una clausola rescissoria fissata a 15 milioni di euro, valida fino all’estate 2029. Un importo accessibile per i big europei, soprattutto per le squadre della Premier League che operano con budget annuali significativamente superiori. La finestra temporale è ampia, il che consente ai club interessati di pianificare con calma senza accelerazioni forzate.

Per il Milan, questa cifra non rappresenta un ostacolo economico, ma il contesto competitivo sì. La vera sfida non è sborsare 15 milioni, bensì convincere il giocatore che il progetto rossonero offre più opportunità di crescita rispetto alle offerte provenienti da Manchester, Liverpool o altri centri della Premier League.

Come il Milan intende competere per Emeka

Quale strategia può adottare il Milan per restare in corsa? La proposta deve ruotare attorno al tempo di gioco garantito e a un percorso di integrazione graduale. Emeka non ha fretta di trasferirsi al massimo livello; ha già dimostrato intelligenza nel rifiutare il Real Madrid. Una squadra che gli offra spazi immediati e un ruolo definito potrebbe risultare più attraente di una big inglese dove rischierebbe di rimanere in panchina.

Lo scout del Milan ha assistito di persona a una partita del Granada, segnale che l’interesse è concreto e non superficiale. Tuttavia, le prossime mosse richiedono contatti diretti con l’entourage del giocatore e una proposta progettuale chiara. ‘La Gazzetta dello Sport’ aveva anticipato questo monitoraggio; ora i dettagli emersi da Moretto confermano che la concorrenza è serrata e il tempo per agire non è infinito.