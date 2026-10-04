Milan, Gonçalo Ramos è in “beast mode”: terzo gol in 3 partite col Portogallo

Qualcuno (non) fermi Gonçalo Ramos: l’attaccante del Milan è entrato in modalità serial killer in questa sosta, riuscendo a segnare il terzo gol consecutivo con la maglia el Portogallo in altrettante partite da titolare, di cui l’ultimo stasera contro la Norvegia.

Ramos inarrestabile col Portogallo: il Milan spera

Gonçalo Ramos è tutto un altro giocatore rispetto a quello che abbiamo visto in questo inizio di stagione con il Milan. La sosta lo ha decisamente vitalizzato e, sotto la guida di Jorge Jesus e con il caso Ronaldo nel vivo, gli si è spianata la strada per il ruolo da centravanti titolare del Portogallo. Opportunità capitalizzata al massimo: 3 gol e un assist in 3 gare da titolare, di cui l’ultimo questa sera per concludere la rimonta sulla Norvegia di Haaland. Ora è tempo di rientrare in Italia e il Milan spera di poter sfruttare questo stato di forma.

Il piano per la sua gestione

Il rientro in Italia di Gonçalo Ramos avverrà a breve, anche prima di vari compagni di squadra, e si metterà sin da subito a disposizione del connazionale Ruben Amorim, che ne ha ammirato strabiliato le performance col Portogallo. Al suo rientro, l’ex PSG può assistere a un cambio modulo radicale, con la possibilità di avere maggior supporto offensivo dai trequartisti e più libertà di attaccare in area di rigore. Al Milan servono i suoi gol, a Ramos serve la fiducia del Milan: uno scambio equo, ma anche Francesco Camarda scalpita alle sue spalle.