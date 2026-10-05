Endrick, ora il Milan ci crede: possibile prestito a gennaio

Endrick torna nel mirino del Milan per gennaio. Secondo La Gazzetta dello Sport, i rossoneri puntano al prestito secco dell’attaccante brasiliano del Real Madrid, bloccato in panchina a Madrid.

Endrick al Real Madrid: ancora poco spazio

Nel gennaio 2021 il Real Madrid ha investito 35 milioni più 25 di bonus per prendere il talento brasiliano. Oggi quella scommessa appare fallita. Endrick ha collezionato solo 7 gol e un assist in 41 partite in quattro anni, un rendimento che non giustifica l’investimento iniziale. Quest’anno la situazione si è aggravata: appena 4 minuti giocati in Liga, contro l’Elche.

Il precedente francese dimostra il potenziale reale del classe 2006. In prestito all’Olympique Lione nella seconda metà della scorsa stagione, guidato dall’ex allenatore rossonero Paulo Fonseca, Endrick ha cambiato completamente volto: 8 gol e 8 assist in 21 partite. Ha segnato più in sei mesi in Francia che in due anni e mezzo a Madrid. Quella esperienza ha rigenerato il giocatore, restituendogli fiducia e continuità che il Real non poteva offrire.

Endrick-Milan: il fattore Roc Nation sblocca la trattativa

Il Milan ha già tentato l’assalto a fine agosto, quando José Mourinho ha scelto di trattenerlo. Oggi le condizioni sono cambiate. La dirigenza rossonera intende riprovare con una formula semplice: prestito secco, uguale a quella che ha funzionato a Lione. Il Real Madrid concede questa strada, anche se i due club, legati da rapporti storici solidi, potrebbero inserire clausole o opzioni per l’estate successiva.

Ciò che accelera concretamente la trattativa è l’agenzia Roc Nation, che gestisce gli interessi di Endrick. Dal 2020 la società è partner strategico del Milan e mantiene rapporti profondi con RedBird e Gerry Cardinale. Questa sinergia elimina gli ostacoli burocratici e posiziona i rossoneri davanti alla Roma e alle altre pretendenti. L’ingaggio del brasiliano, fissato a circa 2 milioni netti a stagione quando era ancora minorenne, rientra completamente nei parametri sostenibili per le casse milaniste.

Come giocherebbe Endrick nel sistema di Amorim

Tatticamente, Endrick si integra senza difficoltà nel sistema di Rúben Amorim. Può agire da trequartista destro, da sotto-punta o alternarsi con Gonçalo Ramos. Il Milan dispone di moduli flessibili: il 3-4-2-1 classico, il 4-2-3-1 o il 4-4-2, tutti contesti dove il brasiliano può trovare spazi e continuità. La domanda non è se il giocatore sia interessato – il sì è scontato – ma se il Real Madrid aprirà davvero la porta a gennaio per permettere al Milan di completare l’operazione.

Se l’affare si concretizza, il Diavolo avrebbe risolto il problema dell’attacco con un’operazione a basso rischio e alta prospettiva. Endrick porterebbe a Milano esperienza europea, gol e assist provati in un campionato competitivo. Il calciomercato invernale del Milan dipenderà dalla capacità dei rossoneri di trasformare questa opportunità in realtà prima che altre squadre muovano passi concreti.