Milan, Cardinale si muove per i rinnovi di Rabiot e Pulisic: la conferma di Moretto

Gerry Cardinale ha deciso di accelerare sui rinnovi di Pulisic e Rabiot e agire in prima persona: il proprietario del Milan è concentrato sui prolungamenti contrattuali dei due calciatori entro la fine del 2026, con degno adattamento contrattuale.

Milan, Moretto svela le tempistiche dei rinnovi di Pulisic e Rabiot

Da qui fino a dicembre sono previsti contatti e dialoghi importanti per raggiungere un accordo tra il Milan e Pulisic e Rabiot per rinnovare i loro contratti. Pulisic dispone di un contratto in scadenza nel 2027 con opzione 2028 nelle mani del club. Rabiot scade nel 2028 con opzione 2029. E, in questa situazione, si muove concretamente anche il proprietario Gerry Cardinale, come confermato dall’esperto di mercato Matteo Moretto.

Ecco le sue parole su YouTube:

“Si sta discutendo molto in questi giorni a riguardo del futuro di Pulisic e Rabiot. Quello che vi posso confermare al 100% è che il proprietario del Milan, Gerry Cardinale, è assolutamente focalizzato, concentrato sui rinnovi dei due calciatori. Vuole trattenere Pulisic e Rabiot. Da qui fino alla fine dell’anno sono previsti contatti e dialoghi importanti per arrivare ad un accordo per un prolungamento dei due contratti”.

Aumenta il monte ingaggi: entrambi riceveranno un adeguamento

Pulisic e Rabiot rappresentano i pilastri del progetto di Amorim. Entrambi hanno dimostrato qualità tecniche e atletiche di alto livello nel contesto tattico rossonero. La decisione di Cardinale di investire su questi rinnovi testimonia la fiducia nella continuità progettuale e nella capacità di questi due calciatori di incidere negli anni a venire, così come hanno già fatto nelle stagioni passate. E, dunque, meritano anche un adeguamento contrattuale alla luce delle loro prestazioni positive.

Ecco cosa svelato da Matteo Moretto: