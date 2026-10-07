Modric, le parole sul futuro: “Mi sento bene, continuo e decido passo dopo passo”

Luka Modric non sa se continuerà oltre questa stagione, ma quel che conta è il presente. Il centrocampista croato, 41 anni, ha parlato del suo futuro dopo la sconfitta della Croazia contro la Spagna, ribadendo di volersi affidare alle sensazioni fisiche piuttosto che a scadenze prefissate.

Modric: nessuna decisione affrettata sul ritiro

In zona mista ai colleghi spagnoli di ‘Cadena Cope’, Modric ha spiegato la sua posizione con chiarezza. “Mi sento bene, ho ancora la passione, l’ambizione e le forze. E finché mi sentirò così voglio continuare a giocare“, ha detto. La durata della sua carriera rimane un’incognita che lo stesso giocatore non intende risolvere in anticipo, consapevole che promesse fatte oggi potrebbero trasformarsi in pentimenti domani.

Il fuoriclasse ha aggiunto: “Possono essere due mesi, tre mesi, sei mesi, un anno, due… non lo so. Non voglio dare una risposta ora per poi dovermene pentire“. Questa cautela riflette un approccio pragmatico, dove il calcolo degli anni cede il passo al monitoraggio quotidiano delle proprie capacità.

L’ascolto del corpo come unico criterio

Come deciderà il suo futuro? Modric ha chiarito: “Andrò passo dopo passo, partita dopo partita, mese dopo mese, ascoltando il mio corpo e come mi sento e poi deciderò con totale tranquillità“. Nessun contratto, nessun calendario rigido, solo il feedback fisico e mentale a guidare le scelte.

Il giocatore ha anche precisato di non gradire eccessivamente la narrazione costruita attorno alla sua età. Ciò che emerge dalle sue parole è una volontà di competere ancora ai livelli più alti, come dimostrato dalle prestazioni in campo. “Quello che posso dirti è che mi sento bene e me la sto ancora godendo“, ha concluso, lasciando aperta ogni possibilità sulla durata di questa fase della carriera senza impegnarsi su scadenze specifiche.