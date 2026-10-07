Cardinale spinge verso l’innovazione: il Milan può guidare il cambiamento nel calcio italiano

Cardinale chiede un’evoluzione urgente del calcio italiano, indicando il Milan come promotore della trasformazione nel panorama nazionale.

Il presidente rossonero ha affrontato la questione della crescita della Serie A e della competitività internazionale in una recente intervista a ‘Il Sole 24 Ore’. Secondo Cardinale, il prodotto calcistico italiano necessita di un perfezionamento strutturale: “Dobbiamo renderlo più interessante e attraente anche per i distributori e il pubblico internazionale”.

La resistenza al cambiamento frena la Serie A

Cardinale ha identificato un ostacolo specifico alla crescita: “In Italia c’è una certa avversione al cambiamento e una resistenza all’innovazione“. Il presidente sostiene che il calcio italiano “ha bisogno di evolversi” e “deve affrontare il cambiamento con urgenza“. Cardinale si propone come uno dei protagonisti di questa trasformazione, assumendo un ruolo attivo nel processo di modernizzazione della lega.

Il parallelo con Hollywood: innovazione e potenziale

Per illustrare la necessità di rinnovamento, Cardinale ha tracciato un parallelo significativo: “Osservo molte similitudini tra Hollywood e il calcio italiano: entrambi hanno un enorme potenziale e devono tornare a innovare con urgenza“. L’analogia sottolinea come settori maturi possono perdere appeal senza investimenti costanti in innovazione e qualità del prodotto.

La posizione di Cardinale riflette una visione strategica per il Milan come club capofila nel processo di evoluzione della Serie A, affrontando le sfide competitive con una prospettiva di modernizzazione strutturale.