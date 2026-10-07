Milan, Tassotti non ha dubbi: “Tempo ad Amorim. La Champions come base minima”

Mauro Tassotti vede nel Milan di Ruben Amorim una squadra in costruzione che merita pazienza. L’ex difensore rossonero, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, traccia un bilancio dei primi passi dell’allenatore portoghese in Serie A.

Amorim ha bisogno di assestamento, non di giudizi affrettati

Secondo Tassotti è prematuro emettere verdetti sulla gestione tecnica di Amorim:

“È davvero troppo presto per giudicare il lavoro di un allenatore nuovo, con una squadra nuova e soprattutto principi nuovi”.

Le difficoltà iniziali rientrano nella normalità di una transizione: la partita contro il Lecce ha mostrato elementi positivi che confermano il percorso intrapreso, anche se ancora frammentario.

Il Milan ha attraversato una fase di assestamento nei primi impegni stagionali. Tassotti sottolinea come questo scenario fosse prevedibile e non allarmante.

“Sinceramente, un inizio che ci si poteva aspettare”.

Ciò che serve adesso è il tempo necessario affinché Amorim conosca a fondo l’ambiente e i singoli giocatori della rosa, elemento cruciale per implementare il suo sistema di gioco.

Champions come obiettivo minimo, scudetto dipende dal rendimento

Sulla definizione degli obiettivi stagionali, Tassotti è netto: la qualificazione alla Champions League rappresenta il traguardo minimo per il Milan.

“In Italia non vedo 4-5 squadre nettamente più forti, quindi direi che la Champions deve essere la base“.

Lo scudetto rimane teoricamente possibile, ma richiederebbe una continuità di rendimento molto elevata.

“Per lo scudetto dovrebbero fare molto bene, ma chissà“.

In ambito europeo, il Milan avrà avversarie di livello elevato nonostante le apparenze. Pur non rappresentando il calibro di competizioni nazionali, le squadre della fase a gironi o successiva della Champions richiederanno prestazioni di alto livello. Tassotti conclude che il cammino europeo del Milan dipenderà dalla solidità raggiunta nel breve termine e dalla capacità di Amorim di integrare rapidamente i suoi principi tattici nella rosa disponibile.