Nicolò Tresoldi, il papà svela: “È un grande milanista. Sogna di giocare nel Milan”

Il prossimo avversario dell’Inter in Champions League porta con sé anche una curiosa storia di fede calcistica. Nicolò Tresoldi, attaccante del Club Brugge, è infatti un grande tifoso del Milan. A raccontarlo è stato il padre del giocatore, intervistato dalla Gazzetta dello Sport alla vigilia della sfida europea contro i nerazzurri.

Tresoldi e l’amore per il Milan: “Si è innamorato di Kakà, Inzaghi e Pato”

Il legame tra Tresoldi e i colori rossoneri nasce quando il giovane attaccante era ancora bambino. Un amore talmente forte da essere rimasto intatto anche con il passare degli anni.

“Nicolò si è innamorato di Kakà, Inzaghi, Pato e non c’è stato verso di fargli cambiare idea: è un grande milanista”.

Il papà del giocatore ha quindi raccontato come alcuni dei grandi protagonisti del Milan degli anni passati abbiano contribuito a far scattare la passione del figlio per il club di San Siro. Kakà, Filippo Inzaghi e Alexandre Pato sono stati i suoi idoli, tanto da trasformare quella simpatia infantile in una vera fede calcistica.

“Il suo sogno è indossare la maglia del Milan”

E proprio il Milan rappresenterebbe il grande sogno professionale di Tresoldi. Il padre non ha nascosto le ambizioni del figlio, indicando chiaramente quale sarebbe la maglia che vorrebbe indossare in futuro.

“Il suo sogno è indossare la maglia del Milan”.

Una dichiarazione che inevitabilmente fa sorridere i tifosi rossoneri, soprattutto considerando che Tresoldi si prepara ad affrontare proprio l’Inter in Champions League con la maglia del Club Brugge.

E se lo chiamasse l’Inter? La risposta del papà

La parte più curiosa dell’intervista riguarda però un’eventuale chiamata dell’altra squadra di Milano. Cosa farebbe Tresoldi se fosse l’Inter a interessarsi concretamente a lui?

Il padre non sembra avere una risposta così scontata:

“Se lo chiamasse l’Inter? Non sono affatto sicuro che accetterebbe. L’animo del tifoso potrebbe prevalere”.

Una battuta che racconta bene quanto sia forte il rapporto del giovane attaccante con il Milan. Prima ancora delle valutazioni professionali, infatti, potrebbe entrare in gioco il cuore del tifoso.

Tresoldi sfida l’Inter, ma guarda al Milan

Il momento, intanto, è particolare. Tresoldi sarà uno degli uomini del Club Brugge chiamati a mettere in difficoltà l’Inter in Champions League. Una sfida importante per il suo percorso europeo, ma anche un appuntamento che aggiunge un curioso intreccio alla sua storia personale.

Da una parte l’Inter, prossima avversaria sul campo. Dall’altra il Milan, il club per il quale Tresoldi tifa da sempre e che, secondo le parole del padre, rappresenta il grande sogno per il futuro.