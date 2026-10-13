Gabbia scrive ai tifosi: messaggio speciale dopo il grave infortunio

Matteo Gabbia ha pubblicato un messaggio sul proprio profilo Instagram dopo l’infortunio rimediato nella partita contro il Sassuolo, che lo terrà lontano dal campo almeno fino al 2027.

Il difensore rossonero ha espresso dispiacere per l’assenza in un momento delicato della stagione:

Sono davvero dispiaciuto di non poter aiutare la squadra in questo momento della stagione molto importante.

Gabbia ha poi aggiunto un impegno diretto verso la squadra e i sostenitori del Milan:

Farò tutto il possibile per tornare al meglio possibile e il prima possibile al fianco dei miei compagni con la maglia rossonera addosso.

Nel messaggio il giocatore ha ringraziato chi gli è stato vicino in questo momento:

Un grazie alla mia famiglia, società, staff e ai miei compagni per essermi vicini. Grazie anche a tutti voi tifosi che siete sempre presenti e al nostro fianco. Ci vediamo presto a San Siro!