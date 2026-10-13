Milan, emergenza in difesa: Tomori pronto al rientro e Inacio resta nel mirino

Il Milan si trova a dover fare i conti con una nuova emergenza in difesa. L’infortunio rimediato da Matteo Gabbia contro il Sassuolo è più serio del previsto e costringerà il centrale a un lungo stop. Nel frattempo, però, arrivano anche segnali importanti sul fronte dei rientri e del mercato.

La situazione impone ad Amorim di trovare nuove soluzioni in vista delle prossime settimane, considerando anche l’assenza di Alexis Saelemaekers, che dovrà sottoporsi a un nuovo intervento chirurgico alla caviglia destra.

Gabbia, stop di tre-quattro mesi

Gli esami strumentali effettuati dopo la partita contro il Sassuolo hanno evidenziato per Gabbia una lesione del flessore della coscia sinistra con parziale interessamento tendineo. Il difensore dovrà sottoporsi ad ulteriori approfondimenti specialistici prima di definire il percorso terapeutico, con l’ipotesi di un intervento chirurgico ancora da valutare.

In ogni caso, lo stop si preannuncia particolarmente lungo: le prime indicazioni parlano di tre-quattro mesi. Una tegola pesante per il Milan, che perde uno dei centrali utilizzati con maggiore continuità proprio nel momento in cui la stagione entra in una fase particolarmente intensa.

Tomori deve tornare a disposizione: subito una risorsa importante

Amorim dovrà tornare a puntare su Fikayo Tomori. Il difensore inglese dovrà ora mettere minuti nelle gambe per tornare pienamente a disposizione.

Il suo reintegro è obbligatorio in un momento particolarmente delicato. Con Gabbia fermo per diversi mesi, Tomori diventa infatti una pedina fondamentale per completare il reparto arretrato e garantire al tecnico portoghese una soluzione in più al centro della difesa.

In attesa del recupero completo dell’inglese, Amorim potrebbe anche essere costretto a valutare adattamenti. Tra le ipotesi prese in considerazione c’è quella di spostare Gila al centro della difesa, con un laterale impiegato eventualmente nel ruolo di quarto centrale.

Gonçalo Inacio resta un obiettivo per gennaio

La nuova emergenza difensiva riporta inevitabilmente l’attenzione sul mercato. Il nome di Gonçalo Inacio continua a essere considerato un obiettivo interessante per il Milan in vista della sessione invernale.

Il centrale dello Sporting rappresenta un profilo particolarmente gradito per le sue caratteristiche, ma gennaio è ancora lontano e il club dovrà prima capire come evolverà la situazione della rosa nelle prossime settimane.

Il Milan dovrà inoltre affrontare un periodo fitto di impegni. La priorità immediata sarà quindi quella di gestire l’emergenza con gli uomini a disposizione, aspettando il reintegro di Tomori e valutando successivamente se intervenire sul mercato.