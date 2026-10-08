Ramos al Milan: Vieri vede in lui l’attaccante che manca da anni

Ramos ha catturato l’attenzione del Milan dopo la sosta per le Nazionali. Christian Vieri sostiene che il club rossonero abbia finalmente individuato l’attaccante che cercava da tempo.

La valutazione di Vieri su Ramos

L’ex attaccante italiano riconosce in Ramos le qualità che il Milan ha cercato di acquisire negli ultimi anni. La prestazione offerta dal giocatore in Nazionale ha generato interesse concreto intorno al suo profilo, suscitando valutazioni positive da parte di osservatori come Vieri che ha dichiarato:

“Con Gonçalo Ramos, come si è visto anche con il Portogallo, finalmente il Milan ha trovato un grande attaccante dopo tanti anni. Ma, come tutti i centravanti, ha bisogno di un maggior supporto. Vuoi i gol? Serve che riceva più palloni. Altrimenti è difficile determinare se potrà esprimere il suo potenziale”.

Il calendario rossonero: sfide decisive fino a novembre

Tra il 11 ottobre e l’8 novembre il Milan affronterà nove partite in rapida successione. La sequenza comprende impegni in Serie A contro Sassuolo, Atalanta, Udinese, Bologna, Inter e Genoa, oltre a tre sfide europee in Europa League contro Salisburgo, Bournemouth e Ferencvaros. Questo ciclo intenso offre a Ramos la possibilità di dimostrare il valore riconosciuto da Vieri e di consolidare il suo ruolo nell’attacco rossonero nel contesto più competitivo possibile.

Nel frattempo, il Milan continua a valutare altre opzioni di mercato per il reparto offensivo, mantenendo aperta la riflessione su profili come Endrick. La gestione delle risorse disponibili e la priorità strategica rimangono questioni centrali per la dirigenza rossonera in questa fase della stagione.