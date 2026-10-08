Saelemaekers out fino a febbraio: Amorim punta su Cisse e Moreira per la fascia

L’infortunio alla caviglia destra costringerà Saelemaekers a saltare il Milan fino a febbraio, secondo ‘Tuttosport’. Amorim accelera il processo di integrazione di Cisse e Moreira nelle rotazioni rossonere.

Cisse e Moreira, i due profili su cui conta Amorim

Alphadjo Cisse ha già conquistato una maglia da titolare in rossonero e ha confermato il momento positivo anche con l’Italia Under-21, dove è stato decisivo dalla panchina contro l’Armenia e titolare da falso nove nella sfida contro la Polonia.

Diego Moreira, invece, è già il miglior marcatore del Milan con tre reti in campionato, un impatto che gli ha permesso di trovare spazio anche nel Belgio del nuovo CT Mark van Bommel: titolare contro Italia e Francia nelle prime due gare di Nations League.

Le soluzioni tattiche nel 3-4-2-1 e nel 4-2-3-1

Nel 3-4-2-1 Cisse può partire favorito a sinistra con Pulisic sul lato opposto, secondo le valutazioni riportate da Tuttosport. Nel 4-2-3-1 potrebbe invece trovare maggiore spazio Moreira. Loftus-Cheek non ha convinto alle spalle della punta, mentre Hutchinson deve ancora essere scoperto e Rabiot dovrebbe essere utilizzato più indietro.

Con nove partite in poco meno di un mese, entrambi avranno diverse occasioni per confermare la propria crescita. La trasferta contro il Sassuolo rappresenta il primo test decisivo per Cisse dopo l’assenza di Saelemaekers, in una finestra dove le scelte di Amorim sulla fascia destra del Milan diventeranno sempre più centrali.