Sassuolo-Milan: Amorim ha tre allenamenti per preparare il tour de force

Ruben Amorim e il Milan riprendono il cammino in campionato domenica 11 ottobre al MAPEI Stadium contro il Sassuolo, ma il tecnico portoghese dispone di soli tre giorni di lavoro per sistemare gli ultimi dettagli tattici prima della sfida a Reggio Emilia.

Il rientro scaglionato dei giocatori rallenta la preparazione

La sosta per le Nazionali ha interrotto il ritmo della squadra. Samuel Chukwueze è già tornato a disposizione e ha completato l’intera seduta, mentre mercoledì è stato concesso un giorno di riposo per permettere ai giocatori di recuperare dalle trasferte internazionali. Da giovedì riprenderà il lavoro vero e proprio in vista del Sassuolo, lasciando ad Amorim appena tre sessioni per affinare la tattica e definire gli undici da schierare.

La gestione dei rientri rappresenta una sfida aggiuntiva per il nuovo allenatore del Milan, che deve coordinare il recupero fisico con la preparazione tecnica in un arco temporale molto compresso.

Infortuni e scelte obbligate sulle corsie laterali

Alexis Saelemaekers e Pervis Estupiñán sono fermi. Il primo è alle prese con un problema alla caviglia destra che rischia di tenerlo fuori a lungo; il secondo deve gestire un infortunio al ginocchio. Amorim dovrà valutare con attenzione le alternative sugli esterni, con Bartesaghi e Diego Moreira chiamati a fornire risposte immediate in un momento particolarmente delicato.

La scarsità di tempo per le prove tattiche rende ancora più critica la scelta degli interpreti, soprattutto in una fase dove il Milan non può permettersi di azzardare formazioni improvvisate.

Sette partite in venti giorni: il tour de force di ottobre

La sfida al Sassuolo è solo l’inizio di un periodo molto intenso. Tra l’11 e il 31 ottobre il Milan giocherà sette incontri, alternando Serie A ed Europa League ogni pochi giorni: dopo Reggio Emilia arriveranno Salisburgo, Atalanta, Bournemouth, Udinese, Bologna e il derby contro l’Inter il 31 ottobre.

Per Amorim trovare l’equilibrio giusto fin da subito non è una scelta, ma un’esigenza. Le prossime settimane definiranno le reali ambizioni del Milan nella stagione e il tempo per costruire certezze è ormai ridotto al minimo.