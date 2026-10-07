Milan, Bartesaghi rimprovera: “Dobbiamo alzare l’asticella!”, poi sulla sua posizione…

Davide Bartesaghi suona la carica: il Milan deve alzare il livello. Questo è il riassunto dell’intervento del difensore rossonero, che sente molta fiducia nella squadra, tanto da essere rimasto fortemente impressionato dall’approccio di alcuni compagni di squadra.

Le parole di Bartesaghi: “Milan, dovremo alzare l’asticella”

Davide Bartesaghi pretende di più dal suo Milan: i rossoneri tornano in campo dopo un momento difficile, ma la sosta per le nazionali può e deve aver aiutato i ragazzi di Amorim a ritrovare la serenità. Insomma, c’è da fare meglio per raggiungere obiettivi prefissati.

Ecco le sue parole in occasione del Premio Gentleman FairPlay:

“La fiducia è tanta, l’ho sempre sentita e domani ci ritroveremo dopo questa lunga sosta e faremo del nostro meglio per preparare bene la sfida di Sassuolo. Noi abbiamo la nostra fiducia e cerchiamo di pensare a noi stessi, non alle altre squadre. Mi trovo bene a giocare a quattro o anche più alto, non ho preferenze. Per fare meglio dovremo alzare l’asticella, a volte andiamo un po’ in difficoltà ma tutto questo fa parte di un percorso, è normale”.

Gila, Hutchinson e Amorim: tutta la sorpresa del terzino

Secondo Bartesaghi, il potenziale per fare bene c’è tutto. Il Milan possiede elementi con ottime qualità, che hanno sorpreso del tutto il terzino italiano, come Mario Gila e Omari Hutchinson. Questi due giocatori potranno dare una grande mano a mister Amorim, che ha da subito conquistato il cuore del classe 2005.

Qui il suo intervento: