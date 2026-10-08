Endrick apre al prestito: il Milan ci riprova a gennaio, la palla passa al Real Madrid

Endrick può tornare sul mercato a gennaio e il Milan è pronto a riaprire il discorso. Il talento brasiliano del Real Madrid non sta trovando lo spazio sperato agli ordini di José Mourinho e, dopo il tentativo rossonero della scorsa estate, l’ipotesi di un nuovo trasferimento in prestito torna a essere concreta. A fare il punto è La Gazzetta dello Sport, che sottolinea come il futuro del classe 2006 possa nuovamente cambiare durante la sessione invernale.

Endrick, il Milan lo aveva già cercato in estate

Il Milan aveva provato a portare Endrick in rossonero già nell’ultima finestra di mercato. Il giocatore aveva dato apertura all’ipotesi di trasferirsi a Milano, ma l’operazione si era scontrata con la volontà di José Mourinho di trattenerlo a Madrid.

Il tecnico portoghese aveva deciso di puntare sulla permanenza del brasiliano, rimandando così ogni discorso a gennaio. Una scelta che, almeno per il momento, non ha prodotto i risultati sperati dal giocatore: Endrick continua infatti a trovare pochissimo spazio nelle rotazioni del Real Madrid.

A gennaio può cambiare tutto: Endrick apre al prestito

Secondo quanto evidenziato da La Gazzetta dello Sport, lo scenario potrebbe essere completamente diverso tra pochi mesi. Il brasiliano sarebbe infatti disponibile a valutare nuovamente un prestito a gennaio, con l’obiettivo di giocare con maggiore continuità e ritrovare quella fiducia che aveva caratterizzato la sua esperienza precedente lontano da Madrid.

La formula sarebbe quella più facilmente percorribile anche per il Real. Il club spagnolo non sembra intenzionato a privarsi definitivamente del proprio investimento, ma potrebbe accettare di mandare nuovamente il giocatore a giocare altrove per consentirgli di accumulare minuti ed esperienza.

Il Milan resta alla finestra

In questo scenario il Milan può tornare protagonista. Il club rossonero aveva individuato Endrick come uno dei profili ideali per aumentare la qualità e la profondità del reparto offensivo e non ha mai perso completamente di vista la situazione.

La società di Gerry Cardinale potrebbe quindi tornare alla carica qualora il Real Madrid aprisse concretamente alla cessione temporanea. Il vantaggio del Milan è quello di aver già lavorato sull’operazione in estate e di conoscere quindi bene sia le richieste del giocatore sia le dinamiche legate al suo entourage.

Endrick piace anche a Roma e Aston Villa

La concorrenza, però, non manca. Endrick continua a essere seguito da diversi club europei e tra le possibili destinazioni vengono indicate anche Roma e Aston Villa. I giallorossi avevano già provato a inserirsi durante l’estate, mentre il club inglese rappresenterebbe un’alternativa particolarmente interessante per il brasiliano.

Il Milan dovrà quindi muoversi con attenzione e soprattutto capire quali saranno le intenzioni del Real Madrid. La decisione finale spetterà infatti al club spagnolo, che dovrà valutare se concedere al giocatore una nuova esperienza in prestito oppure continuare a tenerlo all’interno della rosa.

Il precedente Lione può spingere il Real al prestito

La formula del prestito ha già funzionato per Endrick. Nella seconda parte della scorsa stagione il brasiliano ha infatti giocato in Francia con il Lione, riuscendo a ritrovare continuità, gol e fiducia. Un’esperienza che aveva confermato quanto il giovane attaccante abbia bisogno di giocare con regolarità per esprimere al meglio il proprio potenziale.

Il Milan potrebbe rappresentare una nuova occasione in questo senso. Endrick cerca minuti, il Milan cerca qualità e il Real Madrid deve decidere come gestire il proprio talento. La sessione di gennaio potrebbe così riaprire una trattativa che in estate sembrava definitivamente tramontata.