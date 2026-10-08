Milan, Amorim punta su Moreira e difende Ramos: “I gol arriveranno”

Il Milan guarda al presente e al futuro, con Rúben Amorim che fa il punto sul momento della squadra in un’intervista rilasciata a ‘DAZN’. Il tecnico portoghese ha affrontato diversi temi, soffermandosi sul rendimento di Gonçalo Ramos, sulle prospettive di crescita di Diego Moreira e sulle strategie di mercato del club rossonero. L’obiettivo resta quello di costruire una squadra competitiva, capace di ottenere risultati e di esprimere un calcio convincente.

Amorim difende Ramos: “I gol arriveranno”

Tra gli argomenti affrontati dall’allenatore rossonero c’è il rendimento di Gonçalo Ramos, attaccante chiamato a garantire un contributo importante in fase realizzativa. Amorim ha ribadito la propria fiducia nel giocatore, sottolineando il valore del suo lavoro per la squadra: “Non ho intenzione di dire che Ramos debba correre di meno, non lo dirò mai di un giocatore”.

Il tecnico ha poi evidenziato come la priorità sia continuare a segnare e lavorare al servizio del collettivo, ricordando che l’attaccante sta dando il proprio contributo anche quando non trova direttamente la via del gol. La convinzione dell’allenatore è chiara: con il lavoro e la continuità, le reti arriveranno.

Moreira e il mercato: il Milan guarda anche al futuro

Amorim ha parlato anche della strategia societaria, esprimendo soddisfazione per il lavoro svolto sul mercato. Il progetto rossonero, secondo il tecnico, non è orientato soltanto ai risultati immediati, ma anche alla costruzione di una squadra competitiva negli anni a venire.

In quest’ottica si inserisce Diego Moreira, giovane talento sul quale il Milan punta per aumentare le soluzioni a disposizione dell’allenatore. L’idea è affiancare giocatori già pronti a profili con ampi margini di crescita, senza dimenticare l’importanza di valorizzare gli elementi già presenti in rosa. Una strategia che rispecchia la volontà di Amorim di consolidare il progetto rossonero e riportare il club ai livelli che la sua storia impone.