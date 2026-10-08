Milan, ripresa degli allenamenti a Milanello: segnali positivi per Estupiñán

Il Milan torna a concentrarsi sul campionato dopo la pausa per gli impegni delle Nazionali. A Milanello, i rossoneri hanno ripreso gli allenamenti in vista della trasferta contro il Sassuolo, in programma domenica 11 ottobre alle ore 18.00. Mister Rúben Amorim punta a preparare al meglio la squadra per il ritorno in campo, con l’obiettivo di ripartire con il piede giusto.

Musah e Rabiot attesi, Estupiñán verso il recupero

Alla seduta odierna erano presenti quasi tutti i giocatori della rosa, con le sole eccezioni di Yunus Musah e Adrien Rabiot, attesi a Milanello nella giornata di domani. Il loro rientro consentirà ad Amorim di lavorare con il gruppo quasi al completo in vista della sfida contro i neroverdi. Resta invece da valutare la situazione di Alexis Saelemaekers, che non sarà a disposizione per la partita.

Le condizioni di Estupiñán

Le notizie più incoraggianti arrivano da Pervis Estupiñán. Il terzino ecuadoriano, reduce da una lieve distorsione al ginocchio rimediata durante gli impegni con la Nazionale, sta meglio. Nella giornata di domani sono previste ulteriori valutazioni da parte dello staff medico rossonero per capire se il giocatore potrà essere recuperato in tempo per la trasferta contro il Sassuolo. Le prossime ore saranno quindi decisive per conoscere le sue condizioni e le possibilità di un rientro immediato.