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Milan, Amorim punta tutto su Moreira già dal Sassuolo: cambio di modulo e occasione dal 1′!

Diego Moreira in maglia Milan rossonera durante una partita, con fasciatura al braccio

Ruben Amorim prepara il Milan per la sfida al Sassuolo di domenica 18, sesta giornata di Serie A 2026-27, con scelte tattiche ancora aperte in attacco e una difesa rimaneggiata dall’assenza di Estupiñán.

Ritorna la difesa a 4 per il Milan

In vista del rientro in campo dopo la lunga sosta internazionale, Amorim è pronto a cambiare modulo. Come affermato da Sky Sport, infatti, i rossoneri viaggiano verso un 4-4-2, con il tecnico pronto a dare finalmente fiducia a Moreira sulla corsia di sinistra.

Il ballottaggio è tra il belga e Cisse, con il primo però favorito per una maglia da titolare. Come difensore destro, invece, pronto Gila, con Chukwueze che avrà più spazio offensivo e meno compiti difensivi.

MILAN (4-4-2): Maignan; Gila, De Winter, Pavlović, Bartesaghi; Chukwueze, Modrić, Rabiot, Moreira; Pulisic, Gonçalo Ramos. Allenatore: Ruben Amorim.

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