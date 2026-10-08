Milan, Amorim punta tutto su Moreira già dal Sassuolo: cambio di modulo e occasione dal 1′!

Ruben Amorim prepara il Milan per la sfida al Sassuolo di domenica 18, sesta giornata di Serie A 2026-27, con scelte tattiche ancora aperte in attacco e una difesa rimaneggiata dall’assenza di Estupiñán.

Ritorna la difesa a 4 per il Milan

In vista del rientro in campo dopo la lunga sosta internazionale, Amorim è pronto a cambiare modulo. Come affermato da Sky Sport, infatti, i rossoneri viaggiano verso un 4-4-2, con il tecnico pronto a dare finalmente fiducia a Moreira sulla corsia di sinistra.

Il ballottaggio è tra il belga e Cisse, con il primo però favorito per una maglia da titolare. Come difensore destro, invece, pronto Gila, con Chukwueze che avrà più spazio offensivo e meno compiti difensivi.

MILAN (4-4-2): Maignan; Gila, De Winter, Pavlović, Bartesaghi; Chukwueze, Modrić, Rabiot, Moreira; Pulisic, Gonçalo Ramos. Allenatore: Ruben Amorim.