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Endrick, arriva l’annuncio di Romano: “Interesse concreto del Milan, dipende dal minutaggio”

Giovane calciatore in maglia azzurra Brasile con scarpini rosa durante allenamento in campo

Endrick verso una decisione cruciale nei prossimi due mesi. Il minutaggio che riceverà al Real Madrid determinerà se resterà a Madrid fino a fine stagione o cercherà una soluzione in prestito, con il Milan tra i club interessati.

Milan e la concorrenza per Endrick

I rossoneri hanno provato a ingaggiare l’attaccante brasiliano nella scorsa sessione estiva e sono pronti a tornare alla carica in inverno qualora si presentino le condizioni giuste. Secondo Fabrizio Romano, però, la concorrenza non manca. Anche Roma, Aston Villa e Liverpool hanno manifestato interesse concreto: i Reds hanno persino valutato un trasferimento a titolo definitivo.

Il Real Madrid aveva chiuso ogni discussione nella finestra di mercato passata, una posizione condivisa dallo stesso giocatore, concentrato sul progetto merengue. La situazione però adesso è ad un bivio: dipenderà interamente dal minutaggio che Endrick riceverà nei prossimi mesi.

Endrick in azione con la maglia del Real Madrid durante una partita di calcio
Endrick con il pallone durante una partita del Real Madrid

Recupero fisico e scenario prestito

Completamente ristabilito da un fastidio fisico che lo aveva colpito ad agosto, il giovane attaccante è desideroso di scendere in campo. Se il minutaggio dovesse rivelarsi insufficiente, un trasferimento in prestito diventa concreto, sulla scia della precedente esperienza al Lione.

Il Milan resta attento agli sviluppi e intende farsi trovare pronto qualora il Real Madrid dovesse aprire a una partenza temporanea durante il calciomercato invernale.

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