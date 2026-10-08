Endrick, arriva l’annuncio di Romano: “Interesse concreto del Milan, dipende dal minutaggio”

Endrick verso una decisione cruciale nei prossimi due mesi. Il minutaggio che riceverà al Real Madrid determinerà se resterà a Madrid fino a fine stagione o cercherà una soluzione in prestito, con il Milan tra i club interessati.

Milan e la concorrenza per Endrick

I rossoneri hanno provato a ingaggiare l’attaccante brasiliano nella scorsa sessione estiva e sono pronti a tornare alla carica in inverno qualora si presentino le condizioni giuste. Secondo Fabrizio Romano, però, la concorrenza non manca. Anche Roma, Aston Villa e Liverpool hanno manifestato interesse concreto: i Reds hanno persino valutato un trasferimento a titolo definitivo.

Il Real Madrid aveva chiuso ogni discussione nella finestra di mercato passata, una posizione condivisa dallo stesso giocatore, concentrato sul progetto merengue. La situazione però adesso è ad un bivio: dipenderà interamente dal minutaggio che Endrick riceverà nei prossimi mesi.

Endrick con il pallone durante una partita del Real Madrid

Recupero fisico e scenario prestito

Completamente ristabilito da un fastidio fisico che lo aveva colpito ad agosto, il giovane attaccante è desideroso di scendere in campo. Se il minutaggio dovesse rivelarsi insufficiente, un trasferimento in prestito diventa concreto, sulla scia della precedente esperienza al Lione.

Il Milan resta attento agli sviluppi e intende farsi trovare pronto qualora il Real Madrid dovesse aprire a una partenza temporanea durante il calciomercato invernale.